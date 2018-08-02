Озвучена причина схода вагонов в Жамбыльской области

CA-NEWS (KZ) - Ущерб от схода вагонов на участке Мойынты — Шыганак в Жамбылской области, в том числе компенсацию пассажирам за задержку пяти поездов, нацкомпания КТЖ «Казахстан темир жолы» предъявит виновной стороне — собственнику вагонов, передает «Sputnik-Казахстан».

«Что касается компенсаций, на сегодняшний день обратилось 1400 пассажиров, возмещено порядка 4,5 миллиона тенге. Всем, кто обратится к нам, мы компенсацию выдадим. По правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа пассажирам выплачивается компенсация в размере трех процентов за каждый час задержки, но не более цены за билет. Нужно обратиться в кассы КТЖ», — пояснил генеральный директор компании «Пассажирские перевозки» Арман Султанов на экстренном брифинге. Всего ожидается обращение трех тысяч пассажиров указанных пяти поездов.

Предварительной причиной схода поездов 31 июля называют излом боковой рамы 28-го вагона, изготовленного российским заводом «Азовэлектросталь» в 2009 году. Вагон принадлежит ТОО «Исткомтранс».

В КТЖ указывают, что излом боковых рам производства этого предприятия стал причиной 14 случаев схода вагонов с 2010 по 2018 годы.

Казахстанская нацкомпания внесла представление об изъятии из эксплуатации боковых рам 2009 года выпуска указанного предприятия еще в 2015 году, однако частные операторы продолжают пользоваться вагонами «Азовэлектросталь».

«КТЖ не может запретить частным операторам использовать эти боковые рамы из-за отсутствия распоряжения уполномоченного органа (министерства по инвестициям и развитию — Sputnik). Однако вина подтверждена, полностью виноват "Исткомтранс". Поэтому все расходы, которые понесет КТЖ, будут предъявлены частной компании. А она, в свою очередь, может перепредъявлять заводу или тем, у кого они купили эти вагоны», — пояснил вице-президент по операционной деятельности АО «КТЖ — Грузовые перевозки» Марат Шакенов.