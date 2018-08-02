В аэропорту Ташкента при посадке у "Боинга" лопнули шины
- Узбекистан, происшествия
- 16:49, 02 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - У авиалайнера Боинг 767 разорвало шины при посадке, сообщила пресс-служба Национальной компании "Убекистон хаво йуллари".
"Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке самолёта Боинг 767 Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в столичном аэропорту, выполнявшего регулярный рейс Стамбул-Ташкент, из - за отказа одной из систем торможения произошёл перегрев колёс шасси с частичным разрушением шин", - говорится в сообщении НАК.
Посадка производилась в штатном режиме. В настоящее время проводится расследование.
Национальная авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за причинённые неудобства.
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