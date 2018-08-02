В аэропорту Ташкента при посадке у "Боинга" лопнули шины

CA-NEWS (UZ) - У авиалайнера Боинг 767 разорвало шины при посадке, сообщила пресс-служба Национальной компании "Убекистон хаво йуллари".

"Сегодня, 2 августа 2018 года, в 5.10 утра при посадке самолёта Боинг 767 Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в столичном аэропорту, выполнявшего регулярный рейс Стамбул-Ташкент, из - за отказа одной из систем торможения произошёл перегрев колёс шасси с частичным разрушением шин", - говорится в сообщении НАК.

Посадка производилась в штатном режиме. В настоящее время проводится расследование.

Национальная авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за причинённые неудобства.