Узбекистан посетит глава МИД Индии

CA-NEWS (UZ) - 4 августа 2018 года в Ташкент с визитом прибывает Министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж.

Ожидается, что индийская делегация будет принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба МИДа.

В программе визита также встречи и переговоры главы МИД Индии с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, правительства и Министерства иностранных дел Узбекистана, в ходе которых предполагается обсудить практические аспекты дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.