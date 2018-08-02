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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит глава МИД Индии

CA-NEWS (UZ) - 4 августа 2018 года в Ташкент с визитом прибывает Министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж.

Ожидается, что индийская делегация будет принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба МИДа.

В программе визита также встречи и переговоры главы МИД Индии с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, правительства и Министерства иностранных дел Узбекистана, в ходе которых предполагается обсудить практические аспекты дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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