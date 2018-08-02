Правительство Монголии выделило $190 тысяч для пострадавших от наводнения в Баян-Улгий

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии выделило $190 тысяч на восстановление пострадавших от наводнения районов провинции Баян-Улгий, сообщает Xinhua.

15-16 июля этого года в сомонах Баян-Улгий, Селенга и центральных аймаков Монголии прошли сильные дожди, что нанесло жителям аймаков немалый ущерб. В монгольской провинции Баян-Улгий от наводнения пострадали 2500 человек из 530 семей. Три человека получили травмы и 287 домов оказались разрушены.

В настоящее время общая сумма ущерба от стихийных бедствий составила более $6 млн.

Для принятия необходимых мер по восстановлению сомона Улгий, являющегося центром провинции Баян-Улгий, потребуется более $2 тысяч, считают специалисты.

В связи с этим, правительство Монголии решило выделить $190 тысяч из правительственного резервного фонда, а оставшуюся часть — из резервного фонда сомона и провинции.

В рамках восстановительных работ очищена площадь в 44 га земли, произведена дезинфекция на площади в 20 тысяч кв. метров, откачено 4 тонны сточной воды.

Международные благотворительные организации World vision, ADRA Caritas и Монгольское Общество Красного Креста оказали гуманитарную помощь на общую сумму $115 тысяч.