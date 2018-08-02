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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданам Таджикистана и Узбекистана можно перемещать через границу беспошлинно до 50 кг груза

CA-NEWS (TJ) - Граждане Таджикистана и Узбекистана при переходе границы без таможенных выплат могут перемещать до 50 кг груза, сообщает ТаджикТА в четверг, 1 августа.

«Граждане Таджикистана и Узбекистана при переходе границы между двумя странами без таможенных выплат могут перевозить до 50 кг груза, стоимостью до $1 тыс.», - заявил сегодня на пресс-конференции начальник таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода.

По его словам, ограничений при ввозе товаров на общей границе, нет.

Он отметил, что есть категории людей, которые пытаются ввезти некачественный товар.

«При этом свой груз они оформляют на нескольких граждан. Это было на примере импорта яиц. Соответствующими органами изъято 435 тыс. штук яиц, не отвечающих стандартам. В данном случае нужно пояснить, что никаких ограничений в ввозе и вывозе куриных яиц не существует. Главное, чтобы груз отвечал всем необходимым требованиям. Яйца можно ввозить в рефрижераторах», – пояснил глава таможенной службы.

При этом отмечалось, что за первое полугодие товарооборот между странами составил $117 млн., что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Экспорт товаров превысил импорт на $15 млн. и составил $66 млн. Показатели импорта составили $51 млн.

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