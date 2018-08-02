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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Каракалпакстане «линчевали» вора, повесив за руки на воротах рынка

CA-NEWS (KZ) - В Берунийском района Каракалпакстана граждане устроили самосуд и повесили «вора» за руки на воротах рынка.

Как сообщили узбекские СМИ, торговцы на рынке Берунийского района поймали «вора» с поличным. Его подвесили на ворота рынка за руки, устроив таким образом самосуд, а видео выложили в интернет.

Отметим, что это не первый подобный инцидент за последнее время. Так, ранее, в узбекских соцсетях распространили похожее видео с "пойманной на рынке воровкой".

Напомним, за истязание по законодательству, гражданам грозит до 5 лет тюрьмы.


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