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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США опубликовали неизданный рассказ Эрнеста Хемингуэя

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Strand Magazine впервые опубликует ранее неизданный рассказ известного писателя Эрнеста Хемингуэя, написанный в 1956 году, сообщает издание.

«В нашем 55-м выпуске мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием «Комната на стороне сада» [«A Room on the Garden Side»], - говорится в сообщении.

Действие происходит в отеле Ritz в Париже во время Второй мировой войны. Повествование ведет Роберт, к которому также обращаются как «папа». Этот рассказ представляет очерк из жизни солдат, «уставших от войны, но при этом с надеждой смотрящих в будущее».

Хемингуэй завершил работу над рассказом в 1956 году. В журнале также опубликовано послесловие исследователя творчества писателя Кирка Корнутта.

Эрнест Хемингуэй - американский писатель XX века, получивший в 1954 году Нобелевскую премию по литературе. В числе его произведений «Прощай, оружие!», «Вешние воды», «Старик и море» и другие.

Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость он был удостоен Бронзовой звезды.

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