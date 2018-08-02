WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний

CA-NEWS (CA) - Мессенджер WhatsApp планирует взимать плату за отправку рекламных или сервисных сообщений клиентам для бизнес-пользователей. Об этом организация сообщила в своем блоге.

«Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами. Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая функция облегчит общение между клиентами и фирмами.

По мнению представителей WhatsApp, платные сообщения будут стимулом для компаний, которые смогут тщательнее выбирать, какие сообщения отправлять. Сообщения пользователей останутся защищенными сквозным шифрованием.

30 июля WhatsApp разрешил пользователям совершать групповые аудио- и видеозвонки. В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. При этом для того чтобы запустить чат с несколькими людьми, сначала нужно позвонить одному из пользователей, а после нажать на кнопку «добавить участников».