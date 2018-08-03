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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Инвесторам в Узбекистане будут возмещать убытки от неправомерных решений госорганов

CA-NEWS (UZ) - С 1 августа в Узбекистане вступил в силу порядок, согласно которому инвестору должны компенсироваться убытки, который он понес, положившись на решение госоргана, впоследствии признанное недействительным или отмененное.

Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 1 августа «О кардинальном улучшении инвестиционного климата в Узбекистане».

«Добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб, возникший по причине доверия законной силе принятого в отношении них административного акта государственного органа (должностного лица), полагаясь на законную силу которого, использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами, в случае последующего признания данного акта недействительным или его отмены», – говорится в документе.

Вопрос отмены или изменения административного акта государственного органа, в случаях если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, рассматривается в судебном порядке, за исключением случаев, если его сохранение создает угрозу общественным интересам.

Убытки, причиненные как физическим, так юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа или должностного лица, подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке.

Как отмечается в документе, такие меры повысят ответственность руководителей местного уровня за те решения, которые они принимают.

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