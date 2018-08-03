Таджикистан будет собирать собственные автобусы и грузовики

CA-NEWS (TJ) - В столице Таджикистана в течение года будет создано предприятие по сборке автобусов и грузовых автомобилей. Новый проект будет запущен в партнерстве с турецким предприятием, и уже через год начнется выпуск собственной продукции с логотипом «Сделано в Таджикистане».

На пресс-конференции 1 августа Фаррух Хамрализода, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, сообщил, что в конце июля правительство Таджикистана приняло решение об образовании предприятия по выпуску автомобилей в городе Душанбе.

По его словам, для создания предприятия со стороны турецкого партнера инвестировано 20 млн долларов. Он, в частности, отметил: «Вчера правительство приняло специальное решение по данному вопросу. С таджикской стороны ответственным за проект будет предприятие «AvestoGRUPP». Первоначально это предприятие будет выпускать до 200 автобусов в год. По проекту также предусмотрено, что предприятие будет выпускать грузовые автомобили грузоподъемностью от 3 до 8 тонн и микроавтобусы. Вся наша продукция будет выпускаться с двигателями компании «Мерседес» и с логотипом «Сделано в Таджикистане».

По словам Хамрализода, первоначально на душанбинском предприятии будет организована сборка 100 автобусов «Сделано в Таджикистане».

«Мы надеемся, что сможем продавать нашу продукцию – автобусы и грузовые автомобили в Кыргызстан и Казахстан, а также в Афганистан, так как мы будем первыми в СНГ, кто будет выпускать автомобили класса «Евро-5», - сказал Асрор Мирзоев, генеральный директор ООО «Авасто-AKAI».