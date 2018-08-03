Посольство Узбекистана в Корее выясняет случай с избиением полицейскими узбекского студента

CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в Корее изучит случай с избиением узбекского студента в южнокорейском городе Чхонвон со стороны полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В связи с публикациями в ряде южнокорейских и узбекских СМИ об инциденте, произошедшем 16 июля 2018 года в провинции Кёнгсанг (Республика Корея) между местными иммиграционными властями и узбекским гражданином, Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел сообщает, что по данному вопросу в консульский отдел Посольства Республики Узбекистан в г.Сеуле обращений не поступало", - отмечается в сообщении МИД РУз.

В рамках реагирования на сообщения СМИ посольством принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела. В целях изучения ситуации и, при необходимости, оказания консульско-правовой помощи в г.Чхонвон (расположен в 400 км. от г.Сеула) посольством РУз направлен консульский сотрудник.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ опубликовали видео, на котором изображено, как полиция избивает молодого человека, как оказалось, студента из Узбекистана. «Он легально находился в стране, у него были все документы, но полицейские жестоко поступили с ним. Один полицейский повел его под дерево и ударил ему по животу», - сообщило корейское издание YTN.

Отмечается, что студент подрабатывал на строительном объекте, чтобы заплатить за учебу. Несмотря, на то, что молодой человек находился в стране легально, он был задержан на пять дней.