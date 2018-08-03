Google готовит для Китая цензурную версию поисковика

CA-NEWS (CA) - Alphabet Inc намерена создать цензурированную версию своей поисковой системы, специально разработанную для Китая, которая будет блокировать веб-сайты и определенные поисковые запросы, сообщило в среду онлайн-издание The Intercept, цитируя внутренние документы Google и людей, знакомых с планами компании.

По сведением издания, проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза») был запущен еще весной 2017 году, но его разработка ускорилась после встречи гендиректора Google Сундара Пичаи с «высокопоставленным китайским чиновником» в минувшем декабре.

Издание утверждает, что поисковое приложение под Android уже показано властям Китая и при их одобрении может быть запущено через 6-9 месяцев. Китай блокирует сервисы Google уже более 10 лет. Ценой доступа на этот рынок для Google может стать запрет на выдачу сайтов и контента, который блокирует «великий китайский файрволл» - о правах человека, протестах, событиях на площади Тяньаньмэнь и прочем.

По информации людей, видевших тестовые версии, при наличии в результатах поиска запрещенных сайтов приложение выдает надпись «часть контента заблокирована в связи с требованиями закона».

Google отказался комментировать детали, упомянутые в сообщении The Intercept, но заявил, что компания запустила в Китае ряд мобильных приложений и работает с местными разработчиками, чтобы обеспечить свое присутствие на рынке КНР.

Поисковая система Google заблокирована в Китае, как и видеоплатформа YouTube, однако Alphabet, владеющая этими двумя сервисами, по-прежнему пытается выйти на китайский рынок.

В январе Google инвестировал в китайскую видеостриминговую платформу Chushou, ориентированную на мобильные игры, а в июле запустил игру Guess My Sketch в приложении WeChat от Tencent Holdings Ltd.