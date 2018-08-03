Действующий лидер Зимбабве победил на выборах президента

CA-NEWS (CA) - Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны, сообщила центральная избирательная комиссия после подсчета голосов во всех десяти провинциях, сообщает Би-би-си.

Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса «Движение за демократические перемены» (MDC) Нельсон Чамиза - 44,3%.

В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов.

Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны прошедшие выборы назвали честными.

Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.

Результаты президентских выборов, которые прошли одновременно с парламентскими, объявили не сразу, что вызвало недовольство оппозиции и протесты. В альянсе MDC утверждали, что что правящая партия пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу Эммерсону Мнангагве. Задержку с объявлением результатов называли неприемлемой не только оппозиционеры, но и представители миссии наблюдателей ЕС.

По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе, правившего страной на протяжении 20 лет.

В среду между сторонниками оппозиционного альянса «Движение за демократические перемены» и полицией в столице страны Хараре вспыхнули столкновения.

Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре столицы. В результате столкновений погибли шесть человек.