В Монголии планируют восстановить сектор строительства

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в этом году планируется реализовать ряд проектов и программ в строительном секторе, передает Montsame. На льготные финансовые средства из КНР будет продолжена реализация жилищного проекта, а также планируется продолжение перепланировки юрточных районов.

Кроме того, кредитные средства на $500 млн, предоставляемые Южной Кореей, пойдут на финансирование проекта строительства жилья. Также ожидается внесение изменений в порядок ипотечного кредитования.

На сегодняшний день в Улан-Баторе проживают 95 тыс. семей в жилых домах, но насчитывается 230 тыс. человек, желающих приобрести квартиру. Поэтому только стабильное продолжение выдачи ипотечного кредита поддержит возрождение сектора строительства.

Согласно новому законопроекту о внесении изменений в порядок выдачи ипотечного кредитования планируется предпринять ряд новшеств. В частности, будут изменены требования к предварительному взносу и процентной ставке. То есть, 30% предоплата будет снижена до 25%, а процентная ставка до 7%, что в свою очередь станет толчком для восстановления и развития строительного сектора.

Но по словам банкиров, абсолютное большинство желающих получит ипотеку— это молодые люди, которые не успели еще много накопить, а необходимость в собственном жилье у них уже возникла.

Согласно законопроекту, ипотечное кредитование будет финансироваться за счет заемных средств и дополнительных средств, предоставляемых из госбюджета.