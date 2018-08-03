Премьер-министр Новой Зеландии спустя шесть недель после рождения ребенка вернулась к работе

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению обязанностей в четверг - спустя шесть недель после рождения ребенка, став первым премьер-министром страны, ушедшим в декретный отпуск, сообщает Reuters.

Беременность премьера многими была расценена как символ прогресса для женщин на руководящих постах, поскольку она стала всего лишь второй в истории избранной главой государства после премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, родившей ребенка во время пребывания на посту.

На всеобщих выборах 2017 года Лейбористская партия под ее руководством значительно увеличила свое представительство в парламенте, завершив тем самым почти десятилетнее правление правоцентристской Национальной партии.

Во время ее отсутствия обязанности выполнял министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. На этой неделе он прибудет на встречу министров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. «Я всего лишь вхожу в число тех первых, кто делает то, что до этого было редкостью, но однажды это станет нормой», - сказала Ардерн в интервью Television New Zealand.

Парламент Новой Зеландии в последние месяцы создал более благоприятные условия для детей: дочери главы государства Неве Те Ароха будет разрешено находиться на руках матери во время проведения дебатов.

Ардерн покинет свой дом в Окленде и вернется в столицу страны в субботу. Она сообщила СМИ, что ее дочь будет путешествовать вместе с ней, пока находится на грудном вскармливании. Они вместе отправятся в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Ардерн сообщила, что, когда вернется на работу, она сконцентрируется на приоритетных направлениях деятельности правительства таких, как психическое здоровье, окружающая среда, торговля и экономика.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной-главой государственной власти, родившей ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.

Джасинда Ардерн возглавляет Лейбористскую партию страны. В октябре 2017 года Ардерн стала самой молодой женщиной в мире на посту главы правительства. В конце января 2018 года Ардерн объявила о том, что беременна от своего партнера Кларка Гейфорда и ждет рождения ребенка в июне.