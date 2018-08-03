В Астане построили первую спецплощадку для выгула собак

CA-NEWS (KZ) - В районе Байконыр появилось специальное место для выгула и дрессировки собак общей площадью 90 кв. м. Оно было построено бесплатно в качестве пилотного проекта по поручению акима Астаны Асета Исекешева, передает официальный сайт столичного акимата. В скором времени по поручению акима Астаны такие вольеры должны появиться в скверах и во дворах многоквартирных домов.

По словам заместителя акима района Байконыр Руслана Оралова, в этом году планируется строительство еще 10 собачьих площадок.

«Это одна из первых площадок для выгула собак в Астане. И, насколько нам известно, единственная. Мы сами ее проектировали. Нашли тренажеры для собак, попросили организацию, которая нам сделала это. Это пробная площадка, можно сказать, что нам ее сделали бесплатно. В последующем мы будем на ее основании вкладывать в техспецификацию данные виды работ», – сказал Руслан Оралов.

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Кроме того, по словам Руслана Оралова, будет проводиться опрос жителей, который выявит потребность в строительстве собачьих площадок во дворах многоквартирных домов.

«Здесь большой дом. До этого жители этого дома обращались к нам с проблемой, что собак выгуливают на детской площадке. Мы приняли решение, как раз оставался закуток земли, и оборудовали его для выгула собак, – продолжил он. – В многоквартирных домах создать такую площадку – это правильное решение. Если это большой дом, который превышает более 200 квартир, должна быть площадка для выгула домашних животных. Это не обязательно должна быть собака, это может быть и кошка».