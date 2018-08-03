В Ашхабаде пенсионерам выдают пенсию с запозданием

CA-NEWS (TM) - Пенсионерам в Ашхабаде пенсию выдают с запозданием, причин не объясняют. Об этом радио «Азатлык» сообщил источник в Ашхабаде.

Задержка пенсий наблюдается на фоне сообщений о задержке заработной платы сотрудников бюджетных организаций, а также резкого повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости в стране.

«Такого раньше еще не было. Чтобы увидеть как сложно получить сейчас пенсию, достаточно прийти хотя бы в отделение «Сенагат банка», расположенное на улице 10 лет Благополучия», - сообщил собеседник Азатлыка. По его словам, практически все, стоящие в очереди люди выясняют, что деньги на счет все еще не перечислены. Данное отделение обслуживает около 5 тысяч человек, получающих пенсии и социальные выплаты.

Вместе с тем в эти дни температура воздуха в столице Туркменистана прогревается до 50 градусов в тени. Многим в публичных местах становится плохо.

В настоящее время практически все пенсионеры в Туркменистане получают пенсии переводом на пластиковые карты. Весной были сокращены возрастные категории граждан, имеющих право на получение пенсионных выплат наличными. По правилам, вступившим в силу с 1 июля, пенсии, не достигших 70 лет гражданам, перечисляются на банковские карточки.

Сотрудники банка причин задержки пенсионных и социальных выплат не объясняют. Но по мнению пенсионеров, задержка пенсий и пособий, возможно связана с массовым переходом на безналичную форму выплат.

Согласно правилам пенсионного обеспечения, выплаты осуществляются с 1 по 22 число каждого месяца. Но многие пенсионеры смогли получить свои пенсии за июнь только во второй половине июля. По словам самих пенсионеров, сотрудники банков на вопрос о причинах несвоевременных выплат, рекомендуют подождать несколько дней.

Размер пенсий в стране повышается на 10% ежегодно. Но по словам самих пенсионеров, в условиях быстрого роста цен и инфляции они не ощущают увеличения пенсий.

В Туркменистане, официально заявленный размер минимальной пенсии составляет около $72.