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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минобороны РФ проверяет антитеррористическую защищенность военной базы в Таджикистане
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CA-NEWS (TJ) - Командующий войсками Центрального военного округа Минобороны РФ Александр Лапин проверяет антитеррористическую защищенность расположенной в Таджикистане 201-й российской военной базы. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

«Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл с проверкой на 201-ю военную базу в Республике Таджикистан. В ходе работы он заслушает доклад командования базы о состоянии и развитии соединения в соответствии с планом деятельности до 2020 года, проверит организацию боевой подготовки, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры. Особое внимание командующий войсками округа уделяет состоянию антитерростической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар», - цитирует его слова ТАСС

Начальник пресс-службы добавил, что также командующий ЦВО проверяет выполнение указаний по внедрению боевого опыта, полученного в Сирии, и отработке на его основе новых практических задач. «Генерал-лейтенант Лапин проведет тренировку с подразделениями 201-й базы по противодействию терроризму, проверит практические действия боевых мобильных групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами», - пояснил Шорин.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за пределами страны. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

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