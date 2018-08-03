Суд освободил от уголовной ответственности виновных в инциденте с батутом в Астане

CA-NEWS (KZ) - Судья Алматинского районного суда № 2 Астаны Канат Аринов освободил от уголовной ответственности виновников инцидента с батутом в столице, передает informburo.kz.

«Суд постановил: Михаила Джумабаева и Лауру Сыдыгалиеву освободить от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и компенсацией причинённого вреда в порядке медиации», – сказал Канат Аринов, оглашая приговор.

Предпринимателя Михаила Джумабаева и администратора ИП Лауру Сыдыгалиеву обвиняли по статье 306, часть 2, пункты 1,2, Уголовного кодекса РК – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Выводов о причинении акимату Астаны имущественного или морального вреда обвинительный акт не содержит. В связи с изложенным акимат города Астаны подлежит исключению из числа потерпевших», – объяснил Аринов.

Акимат Астаны не отказывается от претензий в адрес Михаила Джумабаева и Лауры Сыдыгалиевой. Местные власти считают, что ЧП с батутом «оставило негативный след на авторитете местной исполнительной власти».

Напомним, ЧП произошло 4 мая в Астане возле торгового дома «Жаннур». Батут с детьми перевернулся, его унесло ветром на расстояние около 20 м. В результате происшествия в больницу доставили пятерых детей с различными травмами. Четверо из них были в тяжёлом состоянии. Дети упали с высоты 7 м.

Ранее сообщалось о возможном прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако 31 июля мать пострадавшей трёхлетней девочки отказалась от примирения с ответчиком. Но в итоге она примирилась с предпринимателем.