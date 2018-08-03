РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии постоянный представитель ФАО вручил верительные грамоты министру иностранных дел

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 2 августа постоянный представитель организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) в Монголии Винод Кумар Ахужа вручил министру иностранных дел страны Дамдины Цогтбаатару верительные грамоты, сообщает Montsame.

Цогтбаатар представил представителю ФАО подробную информацию о правительственной политике в области продовольствия и сельского хозяйства. На встрече стороны обменялись мнениями об отношениях и сотрудничества между Монголией и ФАО.

Глава МИД предложил Кумару Ахуже проработать на месте и ознакомиться с положением сомона Улгий аймака Баян-Улгий, где тысячи людей пострадали в результате сильных наводнения, вызванных проливными дождями.

По итогам встречи, стороны согласились сотрудничать в экспорте молока, молочных продуктов и мясных продуктов из Монголии в страны Европейского союза.

print
  • Стали известны итоги расследования теракта в метро Петербурга
  • Гражданам Таджикистана и Узбекистана можно перемещать через границу беспошлинно до 50 кг груза
  • Лидер ИГ на севере Афганистана и 150 боевиков, в том числе из Узбекистана и Таджикистана, сдались властям
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×