В Монголии постоянный представитель ФАО вручил верительные грамоты министру иностранных дел

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 2 августа постоянный представитель организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) в Монголии Винод Кумар Ахужа вручил министру иностранных дел страны Дамдины Цогтбаатару верительные грамоты, сообщает Montsame.

Цогтбаатар представил представителю ФАО подробную информацию о правительственной политике в области продовольствия и сельского хозяйства. На встрече стороны обменялись мнениями об отношениях и сотрудничества между Монголией и ФАО.

Глава МИД предложил Кумару Ахуже проработать на месте и ознакомиться с положением сомона Улгий аймака Баян-Улгий, где тысячи людей пострадали в результате сильных наводнения, вызванных проливными дождями.

По итогам встречи, стороны согласились сотрудничать в экспорте молока, молочных продуктов и мясных продуктов из Монголии в страны Европейского союза.