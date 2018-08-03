В Ашхабаде учителей школ привлекают к уборке улиц

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжается массовое привлечение преподавателей школ к уборке улиц. Как рассказал радио «Азатлыку» обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев, возвратившиеся из 45 дневного отпуска преподаватели, с восходом солнца и до 10-11 часов утра подметают улицы возле школ и пропалывают сорняки в близлежащих парках.

«Возле школ есть парки. Их заставляют пропалывать траву в этих парках, подметать улицы. После этого, в 10 часов наступает жара. Учителя возвращаются в школы и обзванивают родителей своих учеников, чтобы сообщить им про новые школьные формы», - говорит Аманмырат Бугаев.

Напомним, в этом году для учащихся учебных заведений были введены новые школьные формы. Девочки теперь должны будут носить не облегающие тело, свободные платья и национальные штаны с вышивкой.

По словам Аманмырата Бугаева, преподавателям не платят дополнительно за уборку улиц. Беседовавший с учителями обозреватель также рассказал, что уборка улиц преподавателями началась в середине июля и будет продолжаться до начала учебного года.

«Азатлыку» не удалось получить комментарий у руководства школ, а также чиновников Министерства образования в связи с сообщениями о привлечении преподавателей к уборке улиц столицы.

У каждой столичной школы есть специально прикреплённые к ним улицы, чистота и уход за зелеными насаждениями входит в зону их ответственности и осуществляется за счёт преподавателей.

В Туркменистане преподаватели школ, также, в принудительном порядке участвуют в различных массовых мероприятиях, организованных властями по случаю государственных праздников и политических событий. В сельской местностях учителя, наряду с другими бюджетными работниками, также привлекаются к сельскохозяйственным работам, в том числе к сбору хлопка и уходу за шелкопрядом.