Повесившим за руки «вора» грозит уголовное наказание за самосуд, - МВД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Берунийском районе Каракалпакстана на рынке фермеры повесили за связанные руки человека, подозреваемого в краже. МВД Узбекистана прокомментировало ситуацию.

Видео инцидента с повешенным за руки на столбу у ворот рынка человеком, распространилось в соцсетях. По данным Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, случай произошёл 1 августа этого года.

Гражданин У.A. подозреваемый торговцами рынка в воровстве, был повешен за руки. В отношении лиц, совершивших правонарушение, начато уголовное дело и проводятся следственные действия по статье 229 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Самоуправство").

По вопросу о том, совершил ли гражданин кражу или нет, будет предоставлена ​​дополнительная информация по итогам расследования, сообщила пресс-служба МВД РУз.

По узбекскому законодательству, статья 229 ("Самоуправство") предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до трех месяцев.

