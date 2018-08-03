Повесившим за руки «вора» грозит уголовное наказание за самосуд, - МВД Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 10:46, 03 августа 2018
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- Обновлено: 10:59, 03 августа 2018
CA-NEWS (UZ) - В Берунийском районе Каракалпакстана на рынке фермеры повесили за связанные руки человека, подозреваемого в краже. МВД Узбекистана прокомментировало ситуацию.
Видео инцидента с повешенным за руки на столбу у ворот рынка человеком, распространилось в соцсетях. По данным Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, случай произошёл 1 августа этого года.
Гражданин У.A. подозреваемый торговцами рынка в воровстве, был повешен за руки. В отношении лиц, совершивших правонарушение, начато уголовное дело и проводятся следственные действия по статье 229 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Самоуправство").
По вопросу о том, совершил ли гражданин кражу или нет, будет предоставлена дополнительная информация по итогам расследования, сообщила пресс-служба МВД РУз.
По узбекскому законодательству, статья 229 ("Самоуправство") предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до трех месяцев.