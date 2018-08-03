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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ будут снесены

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте состоялось совещание с участием священнослужителей, сотрудников управления по делам религии и управления строительства. Собравшиеся обсудили вопрос состояния и строительства религиозных храмов, число которых в Шымкенте и Туркестанской области перевалило за 800. Между тем, сколько из них возведены на законных основаниях, а сколько нет, чиновники пока разобраться не могут, передает телеканал TVK.

«За последние 3 года в области было разрешено строительство 8 мечетей, остальные возведены не легально», - утверждают сотрудники управления архитектуры и градостроительства. В апреле нынешнего года в Казахстане приняли новые нормы, регламентирующие строительство культовых зданий. Теперь, все мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ будут снесены.

«Если человек незаконно построил храм, он сам должен его снести. Потом он обязан получить необходимые разрешения на землю, строительство и оповестить ГАСК. Только после этого позволено начинать строительство», — говорит Бакытбай Дуйсебеков, руководитель управления архитектуры и строительства Туркестанской области.

Так как значительное количество инициаторов возведения мечетей строят религиозные храмы без разрешения, число незаконно построенных мечетей в регионе постоянно растет. В результате, некоторые культовые здания в селах и округах зачастую пустуют — говорят чиновники.

«В области и Шымкенте более 800 мечетей, многие из них пустуют. Происходит это из-за нехватки людей, либо из-за несоблюдения норм строительства. Так как в эти мечети никто не ходит, мы превращаем их в молельни», - говорит Самат Сапарбаев, руководитель управления по делам религии Туркестанской области.

В завершение встречи чиновники от архитектуры попросили меценатов, соблюдать законодательные нормы при строительстве каких-либо культовых объектов.

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