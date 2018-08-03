США подтвердили планы ввести пошлины в 25% на продукцию из Китай стоимость $200 млрд

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп стремится усилить давление на Китай с целью заставить его пойти на уступки в вопросах торговли, предложив повысить пошлины на импорт китайской продукции стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию американского лидера.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что Трамп поручил повысить пошлины до 25 процентов с изначально предложенных 10 процентов, поскольку Пекин отказался выполнить требования Вашингтона и ввел ответные пошлины на импорт товаров из США.

«Повышение дополнительных пошлин должно снабдить администрацию дополнительными инструментами для того, чтобы побудить Китай пересмотреть свою вредоносную политику и поведение и проводить политику, которая привела бы к более честной обстановке на рынках и процветанию всех наших граждан», - сказал Лайтхайзер.

Два чиновника в администрации Трампа сказали журналистам, что президент США по-прежнему открыт для переговоров с Пекином и что две страны пытаются понять, возможны ли «плодотворные переговоры», в ходе неформальных бесед.

Инициативу Трампа раскритиковали группы, отстаивающие интересы американского бизнеса, которые обеспокоены тем, что взаимные пошлины могут воспрепятствовать росту экономики.

«Повышение пошлин на китайскую продукцию - это неправильный ответ на обоснованную озабоченность американских компаний вредоносными китайскими практиками», - сказал президент Торговой палаты США по международным делам Майрон Бриллиант.

Китай сообщил в среду, что «шантаж» США не сработает и что Пекин пойдет на ответные меры, если Вашингтон примет дальнейшие шаги, препятствующие торговле, в том числе повысит размер пошлин.

«Давление и шантаж США ни к чему не приведут. Если США примут новые меры для эскалации напряженности, Китай непременно пойдет на контрмеры, и мы будем решительно отстаивать наши законные права», - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

В июне Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда, на которые Пекин ответил аналогичными мерами.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.