В Алматы задержали 23 группировки автоворов

CA-NEWS (KZ) - Криминальная полиция ликвидировала в Алматы 165 преступных групп за первую половину года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что за указанный период задержаны 24 группы, совершавшие разбойные нападения, и 65, совершавшие грабежи. Пресечена преступная деятельность 12 групп, совершавших квартирные кражи, которые, как было доказано, совершили как минимум 6 эпизодов квартирных краж.

По данным ДВД, также были задержаны 23 группы, занимавшиеся кражами с автомашин путем взлома замка, разбития стекла и разукомплектованием. 29 задержанных групп совершали кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах). Также задержаны 159 воров-эпизодников, вина которых доказана в совершении 406 фактов краж чужого имущества.

Согласно данным полиции, за весь 2017 год в Алматы было разоблачено 50 групп, совершавших разбойные нападения, и 105, совершавших грабежи.

«Таким образом, за текущий период пресечена преступная деятельность 51 преступной группы, совершавших квартирные кражи, в отношении которых доказано совершение более 124 эпизодов квартирных краж. Задержано 49 групп, занимающихся кражами с автомашин путем взлома замка, разбития стекла и разукомплектованием. Кроме того, пресечена деятельность 57 групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах). А за совершение краж и угонов автотранспортных средств за 12 месяцев 2017 года задержано 434 лица, в том числе 18 групп, похищавших и угонявших автомашины», - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы Есен Искаков.