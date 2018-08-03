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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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День Каспийского моря пройдет 12 августа в турзоне «Аваза»

CA-NEWS (CA) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав 12 августа 2018 года торжественно отметить в национальной туристической зоне «Аваза» День Каспийского моря, сообщает пресс-служба главы государства.

В его рамках пройдет научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, а также конкурсы среди одарённых детей, посвящённые живописной природе Каспия.

В соответствии с документом государственному комитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам, министерству иностранных дел, государственному предприятию по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и хякимлику Балканского велаята предписано обеспечить организацию и проведение на надлежащем уровне мероприятий в честь Дня Каспийского моря.

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