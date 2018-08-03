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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Нацбанке Казахстана опровергли информацию об инвестиционном убытке нацфонда
Предыстория: Нацфонд Казахстана удвоил доходы

CA-NEWS (KZ) - По результатам управления Национальным фондом Казахстана (НФ РК) за I квартал 2018 года инвестиционный доход составил порядка Т67 млрд, и это не соответствует информации в СМИ об инвестиционном убытке фонда, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«В последнее время в отдельных СМИ появилась информация об инвестиционном убытке Национального фонда Казахстана за первое полугодие 2018 года в размере 785 млрд тенге. На самом деле 785 млрд тенге не являются фактическим инвестиционным убытком Национального фонда за I полугодие 2018 года. Данная цифра отражает инвестиционный результат на конец I квартала 2018 года с учетом курсовой разницы», - говорится в сообщении, распространенном банком.

«Первоисточником информации является отчет о поступлениях и использовании НФ РК, публикуемый министерством финансов. Данный отчет составлен в национальной валюте и не содержит информации об инвестиционном доходе от управления активами в базовой валюте (доллар США), в которой исчисляется доходность НФ РК», - поясняется в пресс-релизе.

Как отмечают в Нацбанке, на 31 марта 2018 года «убыток по результатам управления в (-)785 млрд тенге состоит из фактического инвестиционного дохода в 67 млрд тенге и отрицательной разницы по переоценке (пересчету) в тенге (–)852 млрд тенге, которая связана с укреплением курса тенге к доллару США в этот период». «Так, курс доллара США по состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года составил 318,31 тенге и 332,33 тенге соответственно», - указали в пресс-службе регулятора.

«Также отмечаем, что 605 млрд тенге в отчете о поступлениях и использовании НФ РК, публикуемом министерством финансов, которые некоторые СМИ называют доходом НФ РК, не являются доходом, а отражают нетто поступления в фонд за первое полугодие 2018 года с учетом инвестиционных результатов за I квартал 2018 года в тенге», - заключили в Нацбанке.

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