Двое жителей Худжанда подозреваются в изнасиловании 12-летней девочки-инвалида

CA-NEWS (TJ) - Два жителя города Худжанда арестованы сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изнасиловании. Мужчины насиловали 12-летнюю девочку-инвалида, передает Авеста.

Как сообщил пресс-центром Управления МВД Таджикистана по Согдийской области, в преступлении подозреваются жители Худжанда, 27-летний Даврон Тоджибоев и 24-летний Иброхим Шарипов.

Отмечается, что вечером 13 июля текущего года в органы внутренних дел обратилась жительница города Худжанда. Женщина заявила о пропаже своей 12-летней дочери, которая страдала психическим расстройством.

Далее было установлено, что вечером 13 июля Даврон Тоджибоев, пользуясь инвалидностью девочки, страдавшей психическим расстройством, отвел ее на к крышу заброшенного дома, расположенного на улице Гагарина.

Там мужчина изнасиловал беспомощного ребенка, а потом пригласил своего друга Иброхима Шарипова, который также совершил акт насилия над девочкой.

Предполагаемые преступники были задержаны тем же вечером, а позже были арестованы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит срок лишения свободы от 12 до 25 лет.