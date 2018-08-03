Дети чиновников и бизнесменов отдыхали в санатории для туберкулезников под Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Талгарском районе Алматинской области в ГККП «Санаторный детский сад № 5 «Айналайын», который предназначен для оздоровления детей, переболевших туберкулезом, отдыхали дети местных чиновников и бизнесменов. Об этом сообщили в прокуратуре Талгарского района, передает корреспондент Tengrinews.kz.

При проведении проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что врач-фтизиатр Талгарской центральной районной больницы выдавал подложные справки, а директор санаторного садика принимал на «оздоровление» совершенно здоровых детей.

Сообщается, что медработника уже уволили. В отношении врача начато досудебное расследование по факту подделки документов. В отношении директора ГККП "Санаторный детский сад № 5 «Айналайын» начато досудебное расследование по статье 361 «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Дети, переболевшие туберкулезом, нуждаются в оздоровлении, восстановлении, укреплении здоровья, повышенном питании. Однако они находились в очереди в этот сад, где все это есть - и отличное питание, круглосуточное меднаблюдение, общеукрепляющие процедуры, из года в год. Их родителям говорили: «Ожидайте, будут места, очередь продвинется».

«Выяснилось, что за 2017-2018 годы 114 детей, абсолютно здоровых, находились в этом санатории. В то время как около 200 детей по нашему району нуждаются в таком лечении, санаторном уходе. На момент проверки выяснилось, что там находились 79 здоровых - ни одного больного, их поместили туда незаконно. Это дети местных госчиновников, местных коммерсантов», - говорит прокурор Талгарского района Алматинской области Бакустар Кыдырбаев.

По некоторым данным, место в санаторном садике для детей до пяти лет стоило от 100 ($300) до 150 ($430) тысяч тенге. В настоящее время 18 детей, которые действительно нуждаются в общеукрепляющих процедурах, уже направлены в санаторий, 60 здоровых детей исключены.