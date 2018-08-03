В Таджикистане повысят тарифы на электроэнерию

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана обсуждает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Об этом на встрече с журналистами в четверг в Душанбе заявил глава ОАХК «Барки точик» Мирзо Исмоилзода.

«По итогам прошлого года мы предоставили отчет в анитимонопольную службу о своих доходах и расходах, после чего была создана рабочая группа для изучения предложения о повышении тарифов на электроэнергию и составления соответствующего проекта», – цитирует его слова «Авеста».

По словам главы ОАХК «Барки точик», рабочая группа предостаивла свои варианты повышения тарифов, которые правительство направило на изучение в профильные министерства и ведомства.

«Профильные министерства и ведомства изучат вопрос, отправят свои заключения правительству, которое и примет окончательное решение», – пояснил глава госэнергохолдинга.

По словам М.Исмоилзода, при рассмотрении и обсуждение вариантов повышения тарифов на электроэнергию учитывается социальное положение населения республики, и исходя из этого и будет принято решение.

«Барки точик» является исполнителем. То есть, если поступит соовтетствующее постановление правиельства, касающееся повышения таривоф, то мы обязаны его исполнять», – подытожил глава «Барки точик».

Напомним, 18 июля этого года на встрече с журналистами первый заместитель антимонопольной службы страны Назар Одиназода заявил, что госэнергохолдинг «Барки точик» предлагает повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию.

По его словам, для рассмотрения данного предложения «Барки точик» была создана рабочая группа, которая, после анализа составила пояснительную записку и представила ее правительству страны.

Представитель Антимонопольной службы отметил, что методология, по которой рассматривалось предложение «Барки точик», предусматривает несколько вариантов. «Один из вариантов предусматривает 15-процетное повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию. Окончательное решение по данному вопросу примет правительство», – подчеркнул тогда Одиназода

В последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане были изменены 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии. Если правительство утвердит предлагаемое 15-процетное повышение, то стоимость электроэнергии для населения составит 19,37 дирамов за один киловатт.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составляют 40,99 дирамов за 1 кВт, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов 16,85 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 5,86 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 16,85 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 5,8 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах, вырабатывающих горячую воду и отопление для объектов составляют 101,54 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 30,15 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).