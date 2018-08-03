Рейтинг управленческой элиты Казахстана возглавили глава КНБ, руководитель администрации и зять Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» предоставил рейтинг самых влиятельных политиков Казахстана на основе экспертного опроса.

Казахстанских чиновников оценивали по трем критериям: авторитетность, эффективность и перспективность.

Первое место в рейтинге занимает председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов, который набрал 5,36 балла. «Масимов получил оценки от 5 баллов и выше по всем трем номинациям: авторитетность – 5,68 балла, эффективность — 5,05 балла, перспективность – 5,36 балла»,— отмечает «Стратегия».

Вторым лидером рейтинга является руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков — 4,83 балла.

«Эта пара управленцев достаточно долгое время находится на самой верхней позиции рейтинга. Карим Масимов с того момента как стал председателем КНБ с 4 квартала 2016 года занимает первое место, и его влияние ни разу не оценивалось ниже 5 баллов из 7 возможных. Масимов постепенно закрепляет за собой роль «серого кардинала», которой ранее выступал Нуртай Абыкаев (бывший глава КНБ)», — пишет «Стратегия».

Адильбек Джаксыбеков поднялся на вторую позицию со второго квартала 2017 года. Он остается одним из немногих управленцев, авторитетность которого всегда оценивают выше 5-ти баллов, но по другим номинациям его оценки сравнительно ниже.

Выше 4-х баллов, но меньше 5-ти, во 2 квартале 2018 года из 48 персон, вошедших в список, набрали 13 политиков.

Третье место в рейтинге сохраняет председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев (4,68 балла). Вместе с тем, отмечается постепенное снижение экспертных оценок по всем критериям: авторитетности его как личности (-0,5 п.п.), эффективности как менеджера (-0,3) и перспективности как политика (-0,6).

Продолжает постепенно усиливать свои позиции в рейтинге посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Во втором квартале он поднялся с пятой позиции на третью-четвертую (4,68 балла). Эксперты не исключают его возвращения на руководящую должность: «по некоторым источникам есть вероятность возвращения его на одну из ключевых позиций в руководстве страны», отмечают эксперты.

Не наблюдаются сдвиги в оценках председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова (4,67 балла), и он потерял 4-позицию, опустившись на ступеньку ниже. Но следует отметить, что он почти год находится в первой пятерке, и высоко авторитетен (5,18 балла) («Высокий авторитет, но Есимов находится в конфликтной зоне, где пересекаются множество интересов. Также часть экспертов признает его перспективность, «потенциальный премьер».

Улучшил свою позицию в рейтинге один из самых стабильных управленцев генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров (с 9 на 6 место; 4,36 балла). Прогресс произошел, прежде всего, из-за достаточно высокого показателя «эффективности» - 5 место («накопил большой массив компромата на всех лиц государства»).

Поднялись в рейтинге и значительно улучшили свои позиции аким города Алматы Бауыржан Байбек (с 15 на 10 место; 4,14 балла) и председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев (с 19 на 12 место; 4,08 балла) («укрепляет позиции, работает на результат»).

В адрес Байбека звучали и негативные комментарии экспертов: «усложняет жизнь горожанам. Нет коммуникации с обществом», но также звучали и в достаточной степени комплементарные мнения: «полный карт-бланш и особая поддержка со стороны Елбасы».

На этом фоне потерял свои позиции аким города Астаны Асет Исекешев (с 6 на 8 место; 4,2 балла).

В группу политиков-управленцев с совокупными показателями от 3 до 4 баллов вошли, как и в прошлом квартале, 26 персон.

По результатам второго квартала в эту группу «провалился» первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин (с 10 на 15 место; 3,97 балла; -0,06 п.п.).

«Падением» квартала можно назвать значительное снижение рейтинга, с 12 на 20 место, главы правительства Бакытжана Сагинтаева. (3,66 балла; -0,30 п.п.). По оценкам экспертов, весной текущего года его имидж сильно пострадал и произошло это во многом из-за слабой работы его «команды» («слабый кабинет, половина которого назначена не Сагинтаевым»).

Вместе с тем, отдельные эксперты полагают, что критика работы Сагинтаева не совсем оправдана, и что ждать его скорой отставки не стоит: «Несмотря на постоянно циркулирующие в последнее время слухи о смене правительства, кабинет Сагинтаева продолжает работать и, по-видимому, проработает до осени этого года, а может быть дотянет и до зимы. Серьезных предпосылок для смены правительства пока нет.

Также заметно ухудшились рейтинги первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева (с 21 на 31 место; 3,3 балла.) и председателя правления НК «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева (3,36 балла; -0,5 п.п.). Судя по оценкам, в отношении руководителя правящей партии у некоторых экспертов были некоторые ожидания: «Оживил работу партии, сможет ли осуществить работу партии в регионах – покажет время.

Несколько улучшились оценки министра финансов Бахыта Султанова (с 30 на 22 место; 3,59 балла) («Надеется на нефть. Хороший спикер»), заместителя премьер-министра Аскара Жумагалиева (с 29 на 23 место; 3,57 балла) (««Цифровой» министр пока показывает много суматохи, практических результатов не видно. Посмотрим на результаты осенью, когда цифровой блок обещал выдать регулирование «Цифрового Казахстана»») и председателя Национального банка Данияра Акишева (3,45 балла; +0,40 п.п.) («Успел насолить многим банкам»).

Во втором квартале в списке оказалось два «новичка»: министр общественного развития Дархан Калетаев и новый аким нового города республиканского значения Габидулла Абдрахимов.

Новоиспеченного министра эксперты оценили средне – 3,16 балла. При этом, его перспективность как политика была оценена выше среднего – 28 место. Вместе с тем, эксперты считают, что пока его «рано оценивать».

Аким города Шымкент Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич по итогам рейтинга занял 37 место с 3,07 баллов.