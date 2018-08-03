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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Кыргызстан договорились о совместном выходе на мировые рынки

CA-NEWS (KG) - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана 30 июля состоялась встреча членов третьей туркмено-кыргызской межправительственной комиссии (МПК). Участники обсудили вопросы создания совместных предприятий, которые будут отправлять продукцию на рынки Евросоюза, Евразийского Экономического Союза и Китая, сообщает корреспондент SNG.Today из Ашхабада.

«Сегодня у нас есть все возможности реализовывать совместные проекты с выходом на достаточно ёмкие потребительские рынки, в частности — ЕАЭС, на котором мы можем реализовывать совместную продукцию, без каких-либо пошлин», - сообщил министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов.

Министр добавил, что товары и услуги, произведённые с участием кыргызских предприятий, могут экспортироваться на практически безграничный китайский рынок, так как между Кыргызстаном и КНР существуют договоренности о выравнивании торгового баланса, который уже сегодня позволяет стране значительно увеличивать экспорт.

Руководитель комиссии с туркменской стороны Александр Дадаев проинформировал кыргызских коллег о перспективных направлениях сотрудничества бизнесменов Туркменистана и Кыргызстана. В частности, Дадаев отметил, что предприниматели Туркменистана имеют хороший опыт в агропромышленной сфере деятельности, создании перерабатывающих предприятий и готовы рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане.

«В связи с получением ряда сертификатов предприниматели Кыргызстана могут без пошлин поставлять в страны ЕС более 6 тысяч наименований продукции. Аналогичные возможности будут открыты перед товарами, произведенными СП двух республик», - отметил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Шумкарбек Адилбек уулу.

По итогам встречи был подписан протокол о создании совместных предприятий.

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