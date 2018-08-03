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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане с 1 сентября будут повышены зарплаты, пенсии и стипендии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане заработная плата бюджетников, пенсии и стипендии будут повышены с 1 сентября этого года. Инициатива президента, о которой он говорил в ходе своего обращения к парламенту в декабре, будет выполнена. Об этом как сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода в пятницу, 3 июля на пресс-конференции в Душанбе, передает «ASIA-Plus».

Он отметил, что размер заработной платы бюджетников, пенсии и стипендии будет повышены с 1 сентября этого года.

Министр подчеркнул, что заработную плату сотрудников силовых структур, правоохранительных органов и военнослужащих планируется увеличить на 10%, а зарплату всех других бюджетников, пенсии и стипендии – на 15%.

По его словам, необходимые для этой цели средства в бюджете на текущий год предусмотрены. «Никаких преград на пути осуществления этой инициативы не существует», - добавил министр.

Напомним, 22 декабря прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что с учетом экономического развития и сегодняшних финансовых возможностей страны всем бюджетным структурам страны с 1 сентября будущего года зарплаты будут повышены на 15%.

Последний раз зарплаты, пенсии и стипендии в Таджикистане были повышены от 15 до 30% в июле 2016 года.

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