Главы МИД Казахстана и Индии обсудили партнерство в сфере экономики, торговли, культуры и миротворчества

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Индии Кайрата Абдрахманова и Сушма Свараджа в ходе которой стороны обсудили партнерство в сфере экономики, торговли, культуры и миротворчества, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч между президентом Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Индии Нарендры Моди в рамках саммитов ШОС в июне 2017 года в Астане и в начале июня текущего года в Циндао.

«По итогам недавней казахстанско-индийской встречи в Циндао президент Казахстана дал ряд конкретных поручений правительству о форсировании двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, информационных технологий, космоса, фармацевтики, туризма и кинопроизводства. Именно в этом ключе мы готовим содержательную часть официальных мероприятий на высшем уровне в 2019 году», - отметил Абдрахманов.

Глава МИД РК поблагодарил индийскую сторону за проявленный интерес и активное участие представителей Индии в праздновании 20-летия Астаны, XI заседании Астанинского экономического форума, а также в официальной церемонии открытия международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

В 2017 году уровень казахстанско-индийского товарооборота достиг $1 миллиард. Стороны договорились продолжать активное взаимодействие для увеличения этого показателя. В частности, ведется работа над расширением сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран с выходом в Индийский океан.

В области многостороннего сотрудничества определены дальнейшие шаги для повышения эффективности взаимодействия в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Глава МИД Казахстана подчеркнул, что Индия оказала содействие в развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в текущем году.

Также, одним из важных проектов многостороннего сотрудничества является начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.