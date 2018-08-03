Минздрав Казахстана призывает население вернуть в аптеки опасный препарат «Вазар»

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана призывает население вернуть в аптеки препарат «Вазар», который входил в список бесплатного лекарственного обеспечения. Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила председатель комитета фармации Людмила Бюрабекова.

Как сообщает «Sputnik-Казахстан» ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отзывает с рынков препараты с веществом «валсартан». Причем отзыву подлежат только те лекарства, активная субстанция которых была произведена китайской компанией «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикалс».

Как выяснилось, в некоторых партиях обнаружили примеси, которые могут вызывать рак. Примесь могла появиться в валсартане из-за изменения способа производства. Сейчас EMA и FDA оценивают влияние, которое могло оказать на пациентов это вещество.

Препараты с валсартаном выписывают пациентам с высоким артериальным давлением, для профилактики инфаркта и инсульта, также для пациентов с хронической сердечной недостаточностью и перенесшим острый коронарный синдром.

К казахстанским пациентам валсартан мог попасть через три препарата — «Нортиван» производства «Гедеон Рихтер», «Вазар» и «Вазар-Н» производства «БалканФарма-Дупница АД» и «Комби Кардофикс-сановель Плюс» турецкого производства.

Турецкий препарат с момента регистрации ни разу не завозился на территорию Казахстана. Ряд партий «Нортивана» отозвали еще 10 июля. А вот «Вазар» завозили в Казахстан, более того, таблетки в дозировке 80 миллиграммов закупили в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи

«В связи с этим нами вчера было принято решение об отзыве препарата «Вазар» с рынка до конечного потребителя», - сообщила председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

По ее словам, таблетки «Вазар» и «Вазар-Н» зарегистрированы в Казахстане с 2010 года и достаточно широко использовались местными врачами. Вместе с тем, она отметила, что поставщик изменил технологию производства субстанции только в этом году.

«У нас не было особых сообщений о нежелательных явлениях по применению этого препарата как в Казахстане, так и в других странах мира. Претензий по качеству на данный препарат до сегодняшнего момента у нас не было», - добавила глава комитета.

«Вазар» в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи в текущем году получили около 47 тысяч пациентов.

«Не все пациенты с артериальной гипертонией получают этот препарат. У нас в перечне по бесплатному амбулаторному лекарственному обеспечению гораздо шире линейка, и каждому пациенту подбирается индивидуальная терапия», — отметила Бюрабекова.

Отозванные препараты используют для лечения серьезных заболеваний, поэтому в министерстве здравоохранения советуют продолжить их прием. Однако пациенты, которые их принимают, должны незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу. Доктор изменит терапию и назначит лекарства от другого производителя.