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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Папа римский решил бороться против смертной казни во всем мире

CA-NEWS (CA) - Папа римский Франциск внес изменения в параграф 2267 катехизиса Католической церкви, посвященный смертной казни. Теперь по учению церкви смертная казнь считается неприемлемой ни при каких условиях, сообщает Би-би-си.

В предыдущей версии катехизиса, утвержденного папой Иоанном Павлом II, было закреплено более терпимое отношение к казни. В нем казнь, назначенная законным судом, называлась «адекватным ответом на серьёзность некоторых преступлений, а также приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага».

Что изменилось?

Теперь параграф 2267 гласит, что смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека.

Новая редакция параграфа заимствована из речи папы Франциска, произнесенной 11 октября 2017 года.

«В наши дни растёт осознание того, что даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, распространилось новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства», - объясняют в церкви.

Папа Франциск не раз высказывался против практики смертной казни. В октябре прошлого года он заявил, что церковь может пересмотреть отношение к казни. Церковь решительно ходатайствует об отмене смертной казни во всём мире, цитируется новая редакция параграфа 2267 в заявлении Святого престола.

Где законна смертная казнь?

Она законна в 53 странах мира. В США, 22% населения которых католики, преступников могут казнить в 31 штате. Также казнь легальна на Кубе, в Доминиканской республике и в Уганде. Более половины населения этих стран - католики.

Из европейских стран казнь узаконена только в Беларуси, 7% населения которой считают себя католиками. Еще три страны с большим католическим населением - Буркина-Фасо, Бенин и Мадагаскар, - в последние годы запретили смертную казнь.

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