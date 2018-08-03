Президент Молдавии пообещал ответить протестами в случае ограничения его полномочий парламентом

CA-NEWS (CA) - Президент Молдавии Игорь Додон пообещал вывести людей «на площадь» в случае, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику государства. Об этом он рассказал в интервью Accent TV.

Додон отметил, что в такой ситуации у него будет два варианта действий. «Первый - вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы ситуацию поменять».

Второй вариант, он может рассмотреть вопрос о переходе к президентской форме правления в стране.

Он добавил, что не хочет войти в историю как президент, который не мог влиять на ситуацию в стране. «Если после парламентских выборов (24 февраля 2019 года) из-за манипуляций моих оппонентов у президента вместе с пропрезидентской партией не будет возможности повлиять на внутреннюю политику, то есть, если мы не будем в парламентском большинстве или правительстве, тогда мы пойдем другим путем», - добавил президент.

В декабре 2017 года Додон дважды отклонил принятый парламентом Молдавии закон о борьбе с «иностранной пропагандой». 2 января 2018-го, Конституционный суд страны приостановил его полномочия из-за того, что он дважды не принял кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, которых предложил глава правительства. Временно исполняющим обязанности президента тогда стал спикер парламента Молдавии Андриан Канду, который и подписал «закон о запрете пропаганды» в качестве и.о. главы государства.

Выборы в парламент Молдавии пройдут 24 февраля 2019 года. Ранее они проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат, но в июле 2017 года было принято решение о переходе на смешанную избирательную систему. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.