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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции ввели штраф до 750 евро за непристойности в адрес женщин

CA-NEWS (CA) - Парламент Франции одобрил принятие закона против сексуального и гендерного насилия, который предполагает введение штрафа в размере от 90 до 750 евро за непристойности в адрес женщин. Об этом в эфире радиостанции Europe1 сообщила в четверг государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

По словам госсекретаря по вопросам равенства Марлен Шьяппы, «задача состоит в том, чтобы изменить общество, снизить порог толерантности к сексуальному насилию».

Как указала чиновница, новые меры последовали в ответ на инцидент, произошедший на прошлой неделе в Париже. Там молодую француженку ударили после того, как она попросила прохожего не свистеть ей вслед.

Противники закона считают, что он положит конец культуре ухаживания за девушками. Однако, как подчеркнула Шьяппа, «необходимо установить четкий социальный запрет» и «прекратить эскалацию конфликта с самого начала».

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