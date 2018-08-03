В Таджикистане 17 банковских служащих привлечены к ответственности

CA-NEWS (TJ) - Нацбанк Таджикистана заявляет, что в текущем году 17 банковских служащих, большинство которых представляют кредитный отдел проблемного «Агроинвестбанка», обвиняются в подделке кредитной документации.

По данным регионального отдела Нацбанка в Худжанде, за первое полугодие возбуждены уголовные дела в отношении 17 сотрудников кредитных отделов, которым инкриминируются подделка кредитной документации и присвоение средств банков и кредитно-депозитных организаций.

Навруз Валиев, заведующий отделом кредитования, сказал 2 августа на пресс-конференции, что 14 обвиняемых являются экс-сотрудниками филиалов «Агроинвестбанка» в Согдийской области.

По его словам, в настоящее время группа правоохранительных органов расследует эти факты. Среди обвиняемых также А.С. - сотрудник отдела кредитования одного из филиалов микрокредитной организации «Имон Интернешнл». Он обвиняется в незаконных действиях в обращении с деньгами с представителем запрещенной партии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 307 (Публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РТ.

Джамшед Нурмухаммадзода, глава Национального банка страны, сообщил 25 июля на пресс-конференции, что возбуждены уголовные дела в отношении 4 сотрудников «Банка Эсхата», которые обвиняются в содействии группе наркоконтрабандистов.

Один из высокопоставленных сотрудников «Банка Эсхата» сказал, что считает безосновательными обвинения своих сотрудников во взаимодействии с наркоконтрабандистами. По его словам, банк лишь переводит деньги клиентов, но не знает источник происхождения этих средств.