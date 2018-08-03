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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Афганистана спецназ освободил 61 заложника из плена талибов

CA-NEWS (CA) - Афганские военные в ночь на 3 июля освободили из тюрьмы движения «Талибан» 61 заключенного, сообщает телеканал Tolonews в Twitter.

В ходе операции по освобождению заложников, которая была проведена на территории уезда Каджаки провинции Гильменд (на юге Афганистана), убито 18 вооруженных экстремистов, говорится в сообщении. Отмечается, что некоторым из освобожденных граждан понадобилась помощь военных врачей.

Во время штурма были ликвидированы двое боевиков, еще семерых взяли в плен, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Минобороны Афганистана.

Афганские власти 7 июня объявили перемирие на неделю с «Талибаном», впоследствии оно несколько раз продлевалось. При этом во время перемирия в городах Афганистана произошли взрывы, жертвами которых стали более 40 человек, более 100 получили ранения. Талибы 20 июня захватили военную базу в западной провинции Багдис и убили 30 военных, с 30 июня власти объявили о прекращении перемирия с «Талибаном».

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