На юге Афганистана спецназ освободил 61 заложника из плена талибов

CA-NEWS (CA) - Афганские военные в ночь на 3 июля освободили из тюрьмы движения «Талибан» 61 заключенного, сообщает телеканал Tolonews в Twitter.

#Helmand – Afghan Commando Unit freed 61 prisoners from Taliban prison in a special operation in Kajaki district in Helmand province on Thursday night, said Munib Amiri, Commander of Afghan Commando Unit in Helmand.