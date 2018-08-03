В Ирландии продают замок из сериала «Игра престолов»

CA-NEWS (CA) - Часть замка, в котором проходили съемки американского сериала «Игра престолов», выставлен на продажу в Ирландии. Стоимость недвижимости составляет £500 тыс. (41 млн руб.). Об этом сообщает издание Lonely Planet Writer со ссылкой на объявление на сайте риелторской компании Maisonni.

Последние несколько лет здесь снималась «Игра престолов» и поэтому замок пользуется огромной популярностью у туристов. Одной из самых известных сцен, снятых у стен крепости, стала казнь Роббом Старком лорда Рикарда Карстарка, следует из публикации.

Замок под названием Госфорд находится в ирландском графстве Арма. Он был построен в стиле норманнского возрождения. До 1921 года дворец принадлежал графам Госфорд. Во время Второй мировой войны там размещались войска и был лагерь военнопленных. После его купило министерство сельского хозяйства. После войны постройку получило Министерство сельского хозяйства Великобритании, которое открыло здесь крупный парк-заповедник. После 1983 года в крепости находился отель, пишет издание.

В конце 2006 года старинное здание приобрела компания Gosford Castle Development Limited, которая отреставрировала замок, сохранив его первоначальный облик.