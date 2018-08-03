Комитет ООН по правам человека признал Туркменистан ответственным за смерть журналиста Огульсапар Мурадовой

CA-NEWS (TM) - Комитет ООН по правам человека признал власти Туркменистана ответственными за пытки и смерть в заключении Огульсапар Мурадовой, журналистки и активистки правозащитного движения, умершей в заключении в сентябре 2006 года после несправедливого судебного процесса, говорится в материале Фонда «Открытое Общество».

Мурадова была членом и соучредителем Туркменского Хельсинкского фонда, независимой правозащитной группы в Болгарии, а также корреспондентом туркменской службы радио «Свобода». В июне 2006 года за правозащитную работу она была арестована вместе с братом Сапардурды Хаджиевым и еще одним активистом, Аннакурбаном Аманклычевым.

Впоследствии Мурадову приговорили к шести годам лишения свободы в ходе фиктивного судебного процесса, который продолжался всего два часа. В следующем месяце сосед сообщил ее родственникам, что она умерла в заключении.

Повреждения на теле Мурадовой указывали на то, что ее смерть была насильственной: на лбу был глубокий порез, темные следы вокруг шеи давали основания предполагать, что она была задушена, на одной руке были три открытые раны, отек и гематомы на коленке, большой синяк на бедре. Однако туркменские власти не расследовали обстоятельств смерти Мурадовой и заявили, что ее смерть наступила по естественным причинам. Позже власти заявили, что расследование проводилось при этом никакой информации об этом расследовании они не предоставили и что она совершила самоубийство.

В решении по делу Хаджиев и Мурадова против Туркменистана Комитет по правам человека решительно осудил действия Туркменистана.

В своем решении Комитет призвал правительство Туркменистана полностью возместить вред, нанесенный семье Мурадовой, включая проведение оперативного и беспристрастного расследования относительно того, что с ней случилось, при необходимости—независимой комиссией по расследованию. Комитет также обязал Туркменистан предоставить соответствующую компенсацию и другие меры сатисфакции, включая восстановление доброго имени Мурадовой. Туркменистан также обязан предоставить семье Мурадовой полную информацию о расследовании, включая заключение о результатах вскрытия, копии протоколов судебного заседания и решения суда. Правительство должно предпринять все необходимые шаги для предупреждения аналогичных нарушений в будущем.

Жалобу в Комитет ООН по правам человека подавали юристы Правовой инициативы открытого общества от имени Аннадурды Хаджиева, который приветствовал решение Комитета как «печальную победу для моей покойной сестры». Он добавил: «В то же время это решение напоминает нам о других людях, умерших в туркменских тюрьмах после пыток, и о тех, кто все еще находится в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. К сожалению, дело моей сестры это не исключение, а иллюстрация туркменской действительности».