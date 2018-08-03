В Улан-Баторе состоялась встреча главы МИД Монголии и посла Австралии

CA-NEWS (MNG) - Монголия стремится расширить дружественные отношения с Австралией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах. Об этом 2 августа заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на встрече с послом Австралии Джоном Лантри, передает Xinhua.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам активизации визитов на высоком уровне, проведения очередной консультативной встречи МИД Монголии и Австралии в сентябре в Улан-Баторе а также о расширении двустороннего сотрудничества в торговой и горнодобывающей сферах.

Напомним, дипломатические отношения между Монголией и Австралией были установлены в 1972 году. Программа помощи Австралии в Монголии включает в себя образование и поддержку в горнодобывающей промышленности. В 2017-2018 гг. азиатская страна получила более $8 млн.