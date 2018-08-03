ФАО поможет Казахстану производить и продвигать на внешние рынки органические продукты

CA-NEWS (KZ) - Казахстан, имеющий обширные земельные ресурсы, значительная часть которых обрабатывалась с небольшим использованием или вовсе без использования синтетических веществ, обладает огромным потенциалом в сфере производства органической сельскохозяйственной продукции, за которую на европейских рынках готовы платить немалые деньги. Считают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Как сообщает на сайте ООН, программа помогает казахскому правительству укрепить систему сертификации органической сельскохозяйственной продукции, выращиваемой без пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, а также без использования технологий генетической модификации.

В рамках усилий по поддержке развития органического сельского хозяйства в Казахстане ФАО провела в июле ряд семинаров и встреч в национальных учреждениях страны.

Эксперты ФАО полагают, что развитие органического сельского хозяйства в Казахстане рентабельно и принесет тройную выгоду - для окружающей среды, для фермеров и для здоровья населения. Однако сегодня существует целый ряд барьеров, которые мешают казахским фермерам в полной мере пользоваться преимуществами органического сельского хозяйства.

«Поскольку страна не имеет выхода к морю, далека от внешних рынков, а урожайность относительно низка в силу природного состава почв и климатических условий, казахам сложно конкурировать на мировых рынках», - заявил представитель ФАО Джералд Херрманн, который возглавил миссию экспертов ФАО, посетившую Казахстан. Он подчеркнул, что производство органических продуктов питания могло бы принести казахским фермерам значительные доходы, но для этого требуется надежная система сертификации, которая будет пользоваться доверием потребителей и получит признание на международном уровне.

С 2015 года ФАО поддерживает усилия Казахстана по совершенствованию соответствующих нормативных норм и созданию эффективной системы сертификации в стране. Эксперты ФАО полагают, что знания и ноу-хау, накопленные в рамках казахского проекта, могут быть использованы и в других странах региона.