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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане вице-министрам энергетики продлили домашний арест

CA-NEWS (KZ) - Домашний арест продлили вице-министрам энергетики Садибекову и Джаксалиеву, передает Tengrinews.kz.

«Суд № 2 Алматинского района Астаны продлил сроки содержания под домашним арестом Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева до 1 сентября 2018 года», - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Как известно, Антикоррупционная служба начала расследование в отношении двух вице-министров энергетики. В марте этого года был задержан Гани Садибеков по подозрению в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак».

В материалах дела говорится о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, выделенных ранее на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. 4 июня в АДГСПК заявили о том, что еще один вице-министр энергетики - Бакытжан Джаксалиев - находится под домашним арестом. Сообщалось, что Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

Ранее на брифинге в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что уголовные дела в отношении двух вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева не связаны между собой.

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