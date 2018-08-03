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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дело о хищении средств при строительстве метро Алматы закрыто

CA-NEWS (KZ) - В Алматы прекращено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство метро, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила директор производственно-технического департамента АО «Алматыметрокурылыс» Жамиля Арисова, передаёт Bnews.kz.

«По уголовному делу 6 февраля в адрес «Алматыметрокурылыс» было направлено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием уголовного деяния, что подтверждено актами выполненных работ», - проинформировала Арисова.

Напомним, ранее Семиреченская транспортная прокуратура сообщала о выявлении фактов хищения денежных средств на сумму более 7,7 миллиарда тенге путем завышения объема закупаемых товарно-материальных ценностей в АО «Алматыметрокурылыс» после проверки в 2016 году.

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