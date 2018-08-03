В Узбекистане вырастили «неразбиваемый» арбуз

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вырастили арбуз, который при падании не разбивается на части, как обычно, а подскакивает, словно мяч.

В социальных сетях распространился видеоролик неразбиваемого арбуза. В видеоролике двое мужчин несколько раз бросают арбуз с высоты на землю. Но арбуз даже не треснул, а лишь подскакивает и катится.

Пользователи предположили, что это мутированный арбуз и, что фермеры положили в него слишком много химикатов.