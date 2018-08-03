РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане вырастили «неразбиваемый» арбуз

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вырастили арбуз, который при падании не разбивается на части, как обычно, а подскакивает, словно мяч.

В социальных сетях распространился видеоролик неразбиваемого арбуза. В видеоролике двое мужчин несколько раз бросают арбуз с высоты на землю. Но арбуз даже не треснул, а лишь подскакивает и катится.

Пользователи предположили, что это мутированный арбуз и, что фермеры положили в него слишком много химикатов.

print
  • Узбекские артисты впервые приехали на этно-фестиваль в Хорог
  • Узбекистан и ЕБРР планируют проекты на сумму более $1 млрд
  • Лидера казахстанского ОПГ «четыре брата» Еркина Избасара приговорили к 12 годам
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×