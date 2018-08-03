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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Названа стоимость трех новых станций метро в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Более $285 миллион будет потрачено на строительство станций алматинского метрополитена «Сарыарка», «Достык» и «Калкаман». Две первые планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает «Sputnik-Казахстан».

Как рассказали представители КГП «Метрополитен», станции «Сарыарка» и «Достык» относятся ко второму пусковому комплексу. Его стоимость — около 57 миллиардов тенге ($163 млн). Он будет продолжением так называемого западного направления и позволит связать спальные и промышленные районы города с историческим центром Алматы.

Также отмечается, что с вводом этих станций в эксплуатацию ежедневный поток пассажиров увеличится до 70-75 тысяч человек в сутки. На сегодняшний день через станции алматинского метро проходит до 45 тысяч человек, что в два раза больше, чем было до запуска станций «Сайран» и «Москва».

«По третьему пусковому комплексу, согласно разработанной проектно-сметной документации, стоимость строительства составляет 47,7 миллиарда тенге(более $137млн). Это станция «Калкаман», — сообщил директор технического отдела службы капитального строительства КГП «Метрополитен» Максат Сейткулов.

Сейчас работа по строительству станции «Калкаман» находится только на стадии проектирования, однако определенные сложности уже появились. В связи с предстоящими работами под снос попадают 152 земельных участка и жилые строения, на них расположенные. Их владельцы такой перспективой недовольны, и уже не раз заявляли об этом.

«Жители писали нам официальное обращение, на что КГП «Метрополитен» им сообщил, что есть специальные требования при строительстве. На данный момент с собственниками участков и жилья вопрос еще в работе», — пояснил Максат Сейткулов.

По его словам, вопросами земельного характера сейчас занимаются городские власти, которые, после проведения всех необходимых оценок и прочих процедур, предложат собственникам компенсацию или альтернативное жилье.

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