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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Внутренняя Монголия КНР укрепляет сотрудничество с Россией и Монголией в области стандартизации

CA-NEWS (MNG) - Автономный район КНР Внутренняя Монголия продолжит укреплять сотрудничество с Россией и Монголией в области стандартизации. Об этом 2 августа сообщил директор Бюро по контролю за качеством Автономного района Внутренняя Монголия Хо У, сообщает «Международное радио Китая».

Он отметил, что сторонами уже создан эффективный механизм сотрудничества в области стандартизации в сфере экологического восстановления, строительства железных дорог, энергии и других важных сферах.

Внутренняя Монголия также подписала протоколы о сотрудничестве с ассоциациями по стандартизации Испании, Швейцарии и Италии в целях проведения научных исследований, содействия инвестициям и торговле. Была создана информационная платформа, на которой представлены стандарты Китая, Монголии и России на китайском, монгольском, русском и английском языках.

Напомним, Внутренняя Монголия – автономный район на севере Китая, на территории которого расположены цветущие степи, засушливые пустыни и значительные участки Великой Китайской стены.

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