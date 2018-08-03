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  3 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Свыше 90 должностных лиц наказали за плохое содержание дорог в Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - Акмолинские полицейские за ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлекли более 90 должностных лиц, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

«Одной из косвенных причин, влияющих на безопасность дорожного движения, являются дорожные условия. Пытаясь объехать «ямы и колдобины», водители излишне маневрируют, нередко выезжают на встречную полосу движения. Внезапно нажав на тормоза и остановившись перед «ямами», допускают столкновения следующих за ними автомобилями, особенно, в гололедицу. И, все это, по причине неудовлетворительных дорожных условий», - заявили в ведомстве.

По данным ДВД области, ежегодно проводятся комиссионные сезонные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Протяжённость дорог в Акмолинской области составляет 18 924 километров, из которых 1751 километров относятся к дорогам республиканского значения. По результатам летнего обследования дорог республиканского значения было выявлено, что 3499 из них имеют дефекты проезжей части.

«В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям территориальными подразделениями ДВД Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами проведено 1165 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 1165 предписаний для устранения недостатков, в том числе по устранению узких, опасных мест», - рассказали в пресс-службе ведомства.

За ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлечено более 90 должностных лиц.

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